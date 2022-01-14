Кемеровский автомобилист улетел в сугроб после столкновения с "ГАЗом"

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Фото:  

Мощное столкновение двух советских автомобилей произошло накануне в кузбасской столице, из-за чего один из участников оказался в куче снега.

В Сети появился кадр, на котором запечатлен улетевший в сугроб автомобиль. Судя по снимку, белый транспорт протаранил ограждение. По словам интернет-пользователей, инцидент произошел на пересечении улиц Шахтеров и Цимлянской в областном центре. Они отметили, что к месту ДТП приезжали медики.


В кемеровской ГИБДД журналисту AVOKADO рассказали, что на указанном участке зафиксировано столкновение двух машин: LADA Kalina и "ГАЗ"

Вчера в 18.50 в районе Шахтеров, 50, 49-летний мужчина за рулем "ГАЗ" при выполнении поворота налево на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу и столкнулся со встречным автомобилем, которым оказался LADA Kalina, уточнили в ведомстве.

По данным стражей закона, никто из участников аварии не пострадал.

Да!
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