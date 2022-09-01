Кемеровский автомобилист поплатится за неправильный поворот в центре

В сообществе кемеровских автомобилистов во "ВКонтакте" появилась публикация с видео, на которое попало грубое нарушение ПДД: водитель легковушки решил свернуть в месте, где этот маневр не предусмотрен.

– Пересечение проспекта Ленина и ул. Мичурина. Постоянно поворачивают налево под знаки, – сказано в тексте поста во "ВКонтакте".

Сотрудники кемеровской ГИБДД пояснили AVOKADO, что по ст. 12.16 КоАП РФ за разворот, нарушающий требование дорожной разметки, положено наказание в виде административного штрафа сумой до 1 000 рублей. Таким образом, теперь водителю предстоит расплатиться за свою ошибку.