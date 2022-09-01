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Кемеровский автомобилист поплатится за неправильный поворот в центре

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Водителю из центра Кузбасса удалось заснять момент нарушения правил дорожного движения. Управляющий легковушкой автомобилист решил свернуть там, где это не положено.

В сообществе кемеровских автомобилистов во "ВКонтакте" появилась публикация с видео, на которое попало грубое нарушение ПДД: водитель легковушки решил свернуть в месте, где этот маневр не предусмотрен.

Пересечение проспекта Ленина и ул. Мичурина. Постоянно поворачивают налево под знаки, сказано в тексте поста во "ВКонтакте".

Сотрудники кемеровской ГИБДД пояснили AVOKADO, что по ст. 12.16 КоАП РФ за разворот, нарушающий требование дорожной разметки, положено наказание в виде административного штрафа сумой до 1 000 рублей. Таким образом, теперь водителю предстоит расплатиться за свою ошибку.

Видео: ВКонтакте / "Регион-42 Кемерово"

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