Фотография с фактом нарушения ПДД на кемеровской улице появилась в распоряжении стражей закона, после чего они начали действовать. Отмечается, что водитель иномарки "Тойота Хайлендер" на улице Красноармейская в Центральном районе бросил свой транспорт на пешеходном тротуре.

Итог: неправильная парковка оказалась наказуема. В отношении нарушителя полицейские составили протокол по ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ "Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств". Ему назначен административный штраф в размере 1 000 рублей.