Кемеровский автобус начнет ходить по новой дороге

Согласно официальной информации, автобус № 104, следующий по маршруту "Железнодорожный вокзал–Металлплощадка" будет проезжать по новому участку бульвара Строителей. Ожидается, что это улучшит транспортную доступность микрорайонов №72 и №74 в Ленинском районе и поселка Металлплощадка. Изменения будут внесены с 27 декабря.



С нововведениями в пути следования автобуса №104 можно ознакомиться на сайте кемеровской мэрии.

Ранее власти кузбасской столицы раскрыли новые подробности транспортной реформы.