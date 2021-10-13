Кемеровский аэропорт заплатит более 16 млн рублей за очистку территории от снега

Согласно данным с сайта госзакупок, воздушной гавани в зимнее время потребуется убирать снег с летного поля, территории аэродрома, привокзальной площади, подъездных и внутриаэропортовых дорог. За это аэропорт готов заплатить 16 131 000 рублей.

Подрядчик при этом должен иметь тяжелый автогрейдер (массой от 13 до 27 тонн), колесный бульдозер, погрузчик (объем ковша не менее 4 м³) и три самосвала (объем кузова не менее 10 м³). Услуги предоставляются после заявок аэропорта. При этом по ходу действия контракта объем работ может снизится по решению заказчика в связи с благоприятными погодными условиями.

В настоящее время подача заявок на участие в аукционе уже завершена. Итоги будут подведены 19 октября.