Кемеровский аэропорт возобновит прямые авиасообщения с Екатеринбургом

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Прямые перелеты из города Кемерово в Екатеринбург возобновятся с 23 ноября. Подробности о расписании рейсов рассказали в авиакомпании Red Wings.

Согласно опубликованным данным, самолеты будут совершать перелеты в два российских города три раза в неделю: во вторник, четверг и субботу. Так, отправка воздушного судна компании Red Wings из аэропорта Екатеринбурга назначена 3:40 по местному времени, а его приземление в областном центре запланировано в 8:15.


Что касается вылета из аэропорта кузбасской столицы, то самолет покинет взлетную полосу в 9:15, а в аэропорт Кольцово прибудет к 10:05 (время местное). Время в пути составит всего около 2 часов 50 минут, а стоимость билетов — от 4 050 рублей в один конец.

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