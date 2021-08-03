Кемеровский аэропорт стал популярнее среди населения за полгода

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Пассажиропоток в международном аэропорту Кемерова значительно вырос с начала текущего года. В Новокузнецке ситуация несколько отличается.

Росавиация опубликовала статистику перелетов в российских аэропортах с начала 2021 года. В перечень попали и кузбасские аэрогавани.


Так, в кемеровском аэропорту число пассажиров за полгода увеличилось: в январе регистрацию прошли 32 379 человек, в апреле — 38 554, а в июне показатель составил уже 50 553 пассажира. Всего за полгода услугами внутренних и международных авиалиний воспользовались 230 756 пассажиров.


Обратная картина наблюдается в Новокузнецке. С января пассажиропоток сократился почти на 9,5 тысяч человек. Если в первом месяце года совершил полеты 39 531 пассажир, то в июне услугами воспользовались 30 067 человек. Таким образом, за шесть месяцев текущего года новокузнецкий аэропорт перевез 193 840 граждан.


Напомним, в мае в кузбасской столице открылся новый терминал международного аэропорта имени Алексея Леонова. Открытие второго терминала в Новокузнецке запланировано на 2023 год.

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