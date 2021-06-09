Кемеровский аэропорт потратит 170 млн рублей на ремонт аэродромного комплекса

Кемеровский аэропорт им. А. А. Леонова объявил о поиске подрядчика, который займется проектно-изыскательскими работами по реконструкции действующего аэродромного комплекса. Об этом стало известно из документов на едином портале госзакупок.

Стартовая (максимальная) цена вопроса составила 170 млн рублей. Способ и форма проведения закупки — открытые переговоры. Заявки желающие могут подавать с 9 июня по 2 июля, а рассмотрены они будут 5 июля, после чего с претендентами в четверг, 8 июля, пройдут переговоры.

Что касается первого этапа проектирования, то он включает реконструкцию комплекса сооружений аэродромной части, а также реконструкции взлетно-посадочной полосы. На втором этапе подрядчику необходимо построить патрульную автомобильную дорогу и периметрового ограждения с техническими средствами охраны.