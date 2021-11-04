Кемеровский аэропорт объяснил ситуацию с эвакуацией людей

0
Фото:  

Представители нового аэропорта в кузбасской столице прокомментировали инцидент с экстренной эвакуацией пассажиров из терминала, где раздался тревожный сигнал.

Звук пожарной сигнализации раздался сегодня в четверг, 4 ноября, утром около 5:53 в терминале кемеровского аэропорта "Алексей Леонов". Тогда на место прибыл автомобиль пожарных. Представители воздушной гавани прокомментировали тревожный инцидент, в результате которого люди были вынуждены экстренно эвакуироваться из здания на улицу в мороз.

– В 5:55 на место прибыл пожарный расчет аэропорта и начата эвакуация пассажиров. В результате проверки установлено отсутствие возгорания, – следует из публикации в Instagram-аккаунте аэропорта.

Сигнал "тревога" сработал ошибочно. В 6:40 по местному времени обслуживание пассажиров возобновилось. На время простоя всех граждан разместили в старом терминале.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30762

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined