Кемеровский аэропорт объяснил ситуацию с эвакуацией людей

Звук пожарной сигнализации раздался сегодня в четверг, 4 ноября, утром около 5:53 в терминале кемеровского аэропорта "Алексей Леонов". Тогда на место прибыл автомобиль пожарных. Представители воздушной гавани прокомментировали тревожный инцидент, в результате которого люди были вынуждены экстренно эвакуироваться из здания на улицу в мороз.

– В 5:55 на место прибыл пожарный расчет аэропорта и начата эвакуация пассажиров. В результате проверки установлено отсутствие возгорания, – следует из публикации в Instagram-аккаунте аэропорта.

Сигнал "тревога" сработал ошибочно. В 6:40 по местному времени обслуживание пассажиров возобновилось. На время простоя всех граждан разместили в старом терминале.