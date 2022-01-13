Согласно информации правоохранителей, в пятницу, 14 января, кемеровских водителей проверят на соблюдение правил перевозки детей-пассажиров. Проводиться рейды будут в разных районах города. Для перевозки несовершеннолетних автолюбители обязаны использовать автокресло: в возрасте до 12 лет на переднем и до семи лет на заднем сидении.



"Водителей, которые пренебрегают правилами перевозки юных пассажиров, привлекают к административной ответственности в виде штрафа в размере 3000 рублей", ‒ сообщают в пресс-службе кемеровской ГИБДД.

Подчеркивается, что данные меры вызваны безответственным отношением некоторых автолюбителей к безопасности детей в транспорте. Сотрудники Госавтоинспекции также призвали водителей соблюдать скоростной режим.