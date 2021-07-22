Сотрудники Центра помощи диким и экзотическим животным в городе Кемерово разместили в сообществе Сети пост с жалобой на необоснованные претензии от местных жителей. Представители организации заверили, что крики подобранных птиц – это естественный процесс и для возмущенных громкими звуками прохожих разместили объявление с пояснением ситуации.

Также в подписи к публикации авторы указали, что от подобного рода жалоб их "трясет".

– Временами аж трясет, как задрали. Есть еще категория людей типа "жалобщики". Они не хотят как лучше, они хотят жаловаться, – прокомментировали сотрудники Центра. .

Однако люди уверены, что работники не оказывают должного ухода за пернатыми постояльцами и держат живых существ в холоде и голоде, по этой причине, по мнению очевидцев, птицы издают громкие звуки.