Кемеровские врачи вырезали пациентке заполонившую живот кисту

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В кузбасской столице медицинская помощь потребовалась молодой девушке, брюшную полость которой заполнила киста объемом 12,5 литров.

В Кузбасскую областную больницу попала пациентка с кистой, объем которой составлял 12,5 литров. Новообразование за все время успело разрастись почти до размеров всей брюшной полости. При этом всю сложность ситуации специалисты смогли оценить только в хирургическом кабинете, после надреза кожи пациентки.

Проблему целиком врачи увидели только в ходе операции. Образование занимало всю брюшную полость, малый таз и доходило до диафрагмы. При этом исходит оно из яичника и сдавливает матку. Последняя была уже багрово-синего цвета и, как только врачи отодвинули кисту, начала розоветь, указали в ОКБ.

К операционному процессу были привлечены специалисты гинекологии, диагностики, хирургии и урологии. Сейчас самочувствие пациентки значительно улучшилось.

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