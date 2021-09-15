Кемеровские врачи вырезали пациентке заполонившую живот кисту

В Кузбасскую областную больницу попала пациентка с кистой, объем которой составлял 12,5 литров. Новообразование за все время успело разрастись почти до размеров всей брюшной полости. При этом всю сложность ситуации специалисты смогли оценить только в хирургическом кабинете, после надреза кожи пациентки.

– Проблему целиком врачи увидели только в ходе операции. Образование занимало всю брюшную полость, малый таз и доходило до диафрагмы. При этом исходит оно из яичника и сдавливает матку. Последняя была уже багрово-синего цвета и, как только врачи отодвинули кисту, начала розоветь, – указали в ОКБ.

К операционному процессу были привлечены специалисты гинекологии, диагностики, хирургии и урологии. Сейчас самочувствие пациентки значительно улучшилось.