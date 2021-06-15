Кемеровские врачи прооперировали новорожденного с патологией дыхательной системы

0
Фото:  

В кузбасской столице состоялась плановая операция для новорожденного пациента, который появился на свет с нарушениями работы дыхательной системы.

Кузбасские медики прооперировали маленького пациента: ребенок родился с врожденным хилотораксом. По этой причине у него была нарушена работы дыхательной системы.

Это ситуация, когда лимфа скапливается в грудной полости ребенка, сдавливает легкое, мешает малышу дышать, очень сильно портит ему жизнь, — заявили в медучреждении.

По словам специалистов, малыш появился на свет недоношенным с тяжелыми дыхательными нарушениями, которые потребовали искусственной вентиляции легких. Однако благодаря современным технологиям врачам удалось стабилизировать состояние ребенка. Сейчас он сам справляется с дыханием и за пару недель скапливания лимфы у него не наблюдалось.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26034

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined