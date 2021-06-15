Кемеровские врачи прооперировали новорожденного с патологией дыхательной системы

Кузбасские медики прооперировали маленького пациента: ребенок родился с врожденным хилотораксом. По этой причине у него была нарушена работы дыхательной системы.

— Это ситуация, когда лимфа скапливается в грудной полости ребенка, сдавливает легкое, мешает малышу дышать, очень сильно портит ему жизнь, — заявили в медучреждении.

По словам специалистов, малыш появился на свет недоношенным с тяжелыми дыхательными нарушениями, которые потребовали искусственной вентиляции легких. Однако благодаря современным технологиям врачам удалось стабилизировать состояние ребенка. Сейчас он сам справляется с дыханием и за пару недель скапливания лимфы у него не наблюдалось.