Кемеровские врачи ККБСМП заплатят 1 млн рублей за смерть новорожденного

По информации Минздрава Кузбасса, деньги истица получит после вступления решения суда в законную силу. Однако в министерстве отметили, что связи между гибелью новорожденного ребенка и действиями медиков в медучреждении не обнаружили, сообщает VSE42.Ru.

— Перетранспорт новорожденного в другую больницу не представлялся возможным из-за тяжелого состояния ребенка, — пояснили в ККБСМП.

Напомним, в кузбасской столице из-за неверной настройки аппарата ИВЛ в больнице умер новорожденный ребенок, чему предшествовала просьба матери перевести сына в другую больницу. Однако врачи отказали ей в этом.