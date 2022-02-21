Кемеровские волонтеры рассказали о спасении травмированной совы из коробки

В начале февраля волонтеры сообщили, что в центр помощи диким и экзотическим животным в Кемерове попала длиннохвостая неясыть. Птицу, помещенную в закрытую коробку, нашли горожане. Сова была в тяжелом состоянии: истощена и травмирована. Накануне, 20 февраля, добровольцы сообщили, что птица пошла на поправку.

‒ Длиннохвостая неясыть с подранной спиной продемонстрировала чудеса совиной регенерации, и из состояния "мы почти видим позвоночник" (на первом фото) успешно перешла "тут ничего не было" на втором фото (стиль автора сохранен ‒ прим. ред.), ‒ рассказали сотрудники центра в социальных сетях.

Волонтеры отметили, что раневой канал зарос. Сейчас птица питается самостоятельно и проявляет агрессию.

‒ Осталось отрастить заново пообрезанные вокруг раны перья и посмотрим, по весне пойдет ко всем, ‒ отметили специалисты.

Напомним, длиннохвостую неясыть среди мусора обнаружили кемеровчане.