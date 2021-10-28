Кемеровские водители устроили драку прямо на проезжей части

Житель Кемерова запечатлел на видео инцидент, произошедший на проспекте Молодежном. По словам очевидца, водитель автомобиля Nissan прижал к обочине подрезавшую его машину. Автолюбители вышли на проезжую часть и начали драку.
‒ GTA по-кемеровски... Водитель Соляриса выбегает, спешит на разборку и… мощно отхватывает от водителя с мощным южным акцентом (сверху), который, помимо прочего, обещает близкие отношения в грубой форме, – передает слова очевидца VSE42.
После кратковременной потасовки мужчины разошлись.
Видео: VSE42.RU
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