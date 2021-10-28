Кемеровские водители устроили драку прямо на проезжей части

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Очевидцы засняли потасовку, которую устроили двое автолюбителей из столицы Кузбасса. Драка произошла прямо на дороге.

Житель Кемерова запечатлел на видео инцидент, произошедший на проспекте Молодежном. По словам очевидца, водитель автомобиля Nissan прижал к обочине подрезавшую его машину. Автолюбители вышли на проезжую часть и начали драку.

‒ GTA по-кемеровски... Водитель Соляриса выбегает, спешит на разборку и… мощно отхватывает от водителя с мощным южным акцентом (сверху), который, помимо прочего, обещает близкие отношения в грубой форме, – передает слова очевидца VSE42.

После кратковременной потасовки мужчины разошлись.

Видео: VSE42.RU

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