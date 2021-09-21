Кемеровские водители решили приостановить работу из-за невыплаты зарплат

Как сообщили редакции VSE42.Ru сотрудники Кемеровской транспортной компании (КТК), часть из них не получила заработную плату и аванс за прошлый месяц. В связи с этим водители и кондукторы вынуждены привлекать внимание руководства к проблеме путем приостановки работы.

Отмечается, что сотрудники КТК в соответствии с трудовым кодексом при условии того, что ситуация не изменится за ближайшую неделю, перестанут выходить на линию с 29 сентября. В таком случае на улицах города может не появится часть автобусов.