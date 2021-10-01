Кемеровские водители получили более 17 млн рублей после угрозы остановить работу

Прокуратура Кемеровской области добилась законных выплат водителям, которые собирались приостановить работу из-за задержки заработной платы.

В отношении АО "Кемеровской транспортной компании" проведена проверка, в ходе которой была выявлена задолженность перед 735 работниками в размере 17 миллионов рублей. В настоящее время вся заработная плата водителям выплачена. Также всем работникам предоставлена компенсация за задержку.

В отношении генерального директора компании было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ "Нарушение трудового законодательства", сообщают в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.

Ранее редакция AVOKADO писала о проверке сообщений о невыплатах зарплат кемеровским водителям.