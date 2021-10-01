Кемеровские водители получили более 17 млн рублей после угрозы остановить работу

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АО "Кемеровская транспортная компания" полностью выплатила заработную плату водителям, которые грозились приостановить работу.

Прокуратура Кемеровской области добилась законных выплат водителям, которые собирались приостановить работу из-за задержки заработной платы.


В отношении АО "Кемеровской транспортной компании" проведена проверка, в ходе которой была выявлена задолженность перед 735 работниками в размере 17 миллионов рублей. В настоящее время вся заработная плата водителям выплачена. Также всем работникам предоставлена компенсация за задержку.


В отношении генерального директора компании было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ "Нарушение трудового законодательства", сообщают в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.


Ранее редакция AVOKADO писала о проверке сообщений о невыплатах зарплат кемеровским водителям.

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