Кемеровские водители оштрафованы на 3 млн рублей за отстегнутые ремни

Оказалось, что новая система автоматической фиксации непристегнутых водителей и пассажиров уже на протяжении трех месяцев пристально следит за соблюдением правил кемеровскими автомобилистами на пересечении улиц Тухачевского и Сибиряков-Гвардейцев.

Из-за незнания штрафы за отстегнутые ремни получили 2 797 водителей. В пресс-службе регионального УГИБДД указали, что общая сумма за нарушения составила 2 797 000 рублей.

В ближайшем будущем стражи закона планируют установить электронных "шпионов" еще на нескольких городских перекрестках.