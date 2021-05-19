Кемеровские власти займутся строительством новой дороги

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Власти областного центра Кузбасса объявили тендер на выполнение работ по проектированию новой дороги в городе. Исполнителя выберут при помощи электронного аукциона.

Из информации, предоставленной на официальном сайте госзакупок, известно, что Управление городского развития администрации города Кемерово занялось поисками подрядчика для выполнения проектных работ, которые впоследствии будут использоваться для строительства новой автомобильной дороги по улице Марковцева в Ленинском районе города. Ее обустройством займутся на участке от бульвара Строителей до улицы Волгоградская.


Таким образом, начальная цена заказа на выполнение проектных работ составляет 12 970 896 рублей. Исполнитель будет выбран на электронном аукционе, который пройдет 28 мая.


На выполнение всех проектных работ подрядчику дадут 10 месяцев. Указанный срок начнет исчисляться со следующего дня после заключения контракта.

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