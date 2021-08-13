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Кемеровские власти заявили о желании изменить схему движение у крупного ТЦ

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Житель кузбасской столицы предложил властям изменить автомобильного движения на перекрестке возле крупного ТЦ в центре города и получил официальный ответ.

Кемеровские власти сообщили о планах изменить схему дорожного движения на оживленном перекресте возле кемеровского ТЦ "Я". Представители администрации заявили о желании в ответе на предложение местного жителя.

— Предлагаю знак третьей полосы движения сделать только налево, а средней полосы для движения прямо и налево. Считаю, что это значительно разгрузит дорогу в часы пик при движении на правый берег, — указал пользователь Сети на электронной платформе "Кузбасс Онлайн".

Стоит отметить, что представители мэрии сослались на городской Центр организации дорожного движения, где в настоящий момент, с их слов, идет рассмотрение возможности установки светодиодных знаков с изменяемой информацией такого, как "Направления движения по полосе".


Предполагается, что указатель позволит организовать левый поворот с крайней левой и средней полосы с проспекта Советского в сторону Кузнецкого моста. По мнению специалистов, благодаря проведению мероприятий удастся снизить длительность транспортных заторов от улицы Карболитовской.

Да!
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