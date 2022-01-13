Кемеровские власти заявили о законности повышения стоимости проезда

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Представители администрации кузбасской столицы прокомментировали предположение о незаконности увеличения стоимости проезда в общественном транспорте.

На пресс-конференции, посвященной транспортной реформе и росту цен на проезд, начальник управления транспорта и связи Кемерова Алексей Ермолаев ответил на вопрос, имеются ли в постановлении РЭК факты нарушения федерального законодательства. Речь шла о том, что законы не позволяют устанавливать на один вид товара (работы, услуги) различную цену в зависимости от способа их оплаты. Соответствующую информацию можно найти в п. 4 ст. 16.1 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I "О защите прав потребителей". При этом в постановлении РЭК от 30 декабря 2021 года говорится о том, что жители Кузбасса будут платить за проезд меньше, если воспользуются банковской (транспортной) картой.


Алексей Ермолаев заявил, что нарушений закона "О защите прав потребителей" в постановлении РЭК нет, сообщает VSE42.Ru. Иных комментариев, касающихся вышеописанного предположения, начальник управления транспорта и связи не дал.

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