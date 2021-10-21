Кемеровские власти заявили о скором завершении строительства детсада на Красной горке

Глава кузбасской столицы прибыл в детский сад, который расположен на улице Суворова в микрорайоне Красная горка. В публикации Instagram-аккаунта чиновник указал, что ранее на месте строящегося объекта было расположено трехэтажное здание, состояние которого пришло в негодность.

– Строительство уже вышло на финишную прямую — коробка и почти все инженерные коммуникации полностью готовы, специалисты завершают фасадные работы и внутреннюю отделку помещений, – заявил градоначальник.

Также он добавил, что в настоящее время идет процесс облагораживания территории строения. После открытия в учреждении для дошкольников будут работать 32 специалиста, в том числе педагоги и обслуживающий персонал.