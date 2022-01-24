Кемеровские власти заявили о повышении зарплат водителей автобусов и кондукторов

0
Фото:  

Власти областного центра намерены выплачивать больше денег работникам общественного транспорта.

Кемеровским водителям автобусов и кондукторам следует рассчитывать на прибавку к заработной плате, заявил глава города Илья Середюк. Чиновник обратил внимание граждан, что речь идет о сотрудниках АО "Кемеровская транспортная компания", которое сейчас выполняет более половины всех городских перевозок.

– С 1 февраля зарплата у водителя составит в среднем 42 800 рублей, у кондуктора – 36 700 рублей, – прокомментировал градоначальник

Также он дал обещание гражданам, что "рассмотрит возможность" увеличить зарплату в последующие месяцы еще на 15%.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32916

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined