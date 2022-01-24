Кемеровские власти заявили о повышении зарплат водителей автобусов и кондукторов

Кемеровским водителям автобусов и кондукторам следует рассчитывать на прибавку к заработной плате, заявил глава города Илья Середюк. Чиновник обратил внимание граждан, что речь идет о сотрудниках АО "Кемеровская транспортная компания", которое сейчас выполняет более половины всех городских перевозок.

– С 1 февраля зарплата у водителя составит в среднем 42 800 рублей, у кондуктора – 36 700 рублей, – прокомментировал градоначальник

Также он дал обещание гражданам, что "рассмотрит возможность" увеличить зарплату в последующие месяцы еще на 15%.