Кемеровские власти заявили о полном исчезновении ПАЗиков

Глава Кемеровской области поручил мэру областного центра Ильи Середюку ответить на вопросы граждан касаемо транспорта в городе.

Так, в ходе диалога градоначальник заявил, что с каждым днем количество ПАЗиков на территории кузбасской столицы уменьшается. Сейчас работают порядка 200 маршруток, однако, через пол года они полностью исчезнут.

Стоит отметить, что ранее стартовала транспортная модернизация. Власти заявили, что переход к новому транспорту будет плавным и поэтапным – в течение нескольких месяцев.