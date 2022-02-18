Кемеровские власти заявили о намерении разгрузить улицу на Южном

Интернет-пользователь на странице главы Кузбасса Сергея Цивилева во "ВКонтакте" заявил о серьезные пробках, которые утром и вечером буквально "парализуют" въезд на кемеровский Южный. Речь идет об участке проезжей части по улице Автозаводская. По словам автора письма, из-за пробок люди опаздывают на работу и с сильными задержками добираются до своих домов.

Для решения проблемы горожанин предложил расширить улицу до Кузнецкого проспекта, но у местного правительства оказались другие планы.

– В строительном сезоне 2022 года планируется строительство участка дороги ул. Пролетарская от ул. Автозаводская до ул. Федоровского. Это позволит увеличить пропускную способность автотранспорта по ул. Автозаводская, – заявил чиновник из администрации областного центра.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что власти Кемерова потратят более 100 млн рублей на ремонт дорог в Кировском районе.