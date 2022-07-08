Кемеровские власти заявили о намерении полностью заменить асфальт на улице в Кировском районе

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Фото:  

В Кировском районе столицы Кузбасса на одной из улиц произойдет полная замена дорожного полотна.

В Кировском районе города Кемерово специалисты ремонтируют улицу Рекордную, там планируется полная замена дорожного полотна. Подробности о продвижении работ рассказал градоначальник Илья Середюк в своем telegram-канале.

Заменим старый асфальт на всем протяжении Рекордной – от 40 лет Октября до Инициативной. На нечетной стороне улицы уже готово щебеночное основание под тротуар. На проезжей части дорожники устанавливают бортовой камень и поднимают уровень колодцев до проектной отметки, сказал он.

При этом когда специалисты выполнят основную часть запланированного, то тогда же начнется укладка верхнего слоя покрытия проезжей части. Отмечается, что движение автотранспорта по дороге возможно, проезд полностью не закрыт.

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