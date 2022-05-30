Кемеровские власти запретили автомобилистам подъезжать к Красному озеру

По данным местного правительства, в соответствии с п.п. 6, 8 ст. 6 Водного кодекса РФ береговая полоса – это полоса земли, которая расположена вдоль береговой линии шириной 20 метров. Отмечается, что обозначенный участок предназначен для общего пользования, а вот нахождение в пределах береговой полосы с использованием транспорта, в том числе и автомобилей, запрещается.

Однако это не останавливало водителей, регулярно приезжающих на Красное озеро, чтобы помыть в нем свои машины, из-за чего в местном правительстве все же решили полностью огородить проезд.

– В связи с многочисленными нарушениями, использованием водного объекта озеро Красное для мытья автомобилей, проезд для транспортных средств на береговую полосу в пределах гидротехнического сооружения был ограничен, – заявили чиновники.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что дорожники отсрочили открытие дороги в центре Кемерова из-за проблем при ремонте.