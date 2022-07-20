Кемеровские власти заплатят 900 тыс рублей за уборку снега в центре города

На сайте государственных закупок появился тендер на поиски подрядчика, который возьмется за уборку снега с территории Центрального района города Кемерово. В роли инициатора торгов выступила местная администрация.

В документах чиновники указали, что убирать снежные осадки исполнителю придется в период с 01 ноября 2022 по 30 апреля 2023. В общей сложности весь объем услуг составит 10 000 м³. При этом точные места уборки не разглашаются. Предварительно, они будут указаны специалистам дополнительно.

За выполнение этих услуг в мэрии готовы отдать 900 тыс рублей.