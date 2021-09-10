Кемеровские власти запланировали сокращение маршрутов пассажирского транспорта

На заседании Совета народных депутатов, которое состоялось сегодня в пятницу, 10 сентября, глава города Кемерово заявил, что в настоящее время местные власти занимаются проведением работ по отладке маршрутной сети.

Отмечается, что в мэрии намерены исключить дублирующие маршруты, которые в настоящие дни курсируют по кузбасской столице.

– Транспортная реформа... мы склонны называть, что в Кемерово происходит модернизация... в ближайшее время эту работу надо завершать и разбираться с оптимизацией транспортной схемы, исключением дублирующих маршрутов, ставить маршруты в те микрорайоны, которые сегодня изменили свое лицо, появилось новое жилье, заселение, оттуда больше потоков, – заявил Середюк.

Кроме того, чиновник заверил, что власти запланировали обновление парка электротранспорта на территории областного центра. По предварительным подсчетам, модернизация троллейбусов и трамваев в кузбасской столице будет стоить около 14 млрд рублей.