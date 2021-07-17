Кемеровские власти запланировали построить новую школу и детсад

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Образовательные учреждения появятся в одном из строящихся микрорайонов кузбасской столицы. О планах сообщил мэр города Илья Середюк.

Возведение объектов глава Кемерова анонсировал в еженедельном отчете, опубликованном на его странице в Instagram. Обустроены они будут в новом микрорайоне, застройка которого ведется сейчас. Новый детсад сможет вместить до 280 детей, а школа – до 550. К проектировке там общеобразовательного учреждения власти к текущему моменту только планируют приступить. Также отмечается, что в микрорайоне появятся и 14 многоквартирных домов.


Помимо того, Середюк уточнил, что к текущему моменту в городе идет строительство 33 жилых многоквартирных домов. Их возведение ведется одновременно в разных районах Кемерова.


Напомним, что ранее также стало известно, что кузбасские власти откроют дополнительные места в детских кружках и секциях за 160 млн рублей.

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