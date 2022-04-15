Кемеровские власти запланировали купить еще 77 пассажирских автобусов

Глава кузбасской столицы Илья Середюк накануне в четверг, 14 апреля, обсудил с представителями

холдинга "БМГ", который занимается производством автобусов Volgabus, вопрос о приобретении новых единиц техники в рамках проведения на территории города транспортной реформы.

– Есть потребность в приобретении 67 автобусов среднего класса вместимости и 10 – особо большого ("гармошек"), – указал градоначальник.

На текущий момент по дорогам областного центра курсируют только 18 "Волгабасов".

При этом в комментариях в Сети местные жители не разделили желание мэра закупить новые "синенькие" автобусы. По мнению граждан, подобный транспорт не подходит для Сибири, поскольку практически во всех городах весьма узкие дороги. Кроме того, пассажиры также испытывают целый ряд неудобств.

– Протиснуться к водителю для покупки билета невозможно. Валидаторов на входах нет. Стенки автобуса промерзают в – 25, и стекло одинарное в шубе снежной, – возмутился интернет-пользователь.

Также кузбассовцы оказались недовольны тем, что после 20:00 уехать на окраины города очень сложно из-за долгого ожидания автобуса.