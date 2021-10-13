Кемеровские власти выявили проблемы с углем после многочисленных жалоб жителей города

В преддверии зимнего сезона жители Кемерова стали активно заказывать уголь, однако столкнулись с рядом проблем. В основном горожане жаловались на задержку доставки, отсутствие сырья на складах и на его низкое качество. Многие люди сообщали, что оплатили поставку твердого топлива еще в прошлом месяце, однако вынуждены ждать его до сих пор.

Когда на массовое недовольство кемеровчан обратили внимание власти, соответствующие проверки прошли на складах по отпуску угля в Рудничном и Кировском районах. По словам главы города, в результате были выявлены проблемы, в числе которых разбалансированность между поставщиками угля и железной дорогой и нехватка транспорта у сбытовых компаний. Отдельные вопросы вызвали тарифная политика и качество угля.

- Не все вопросы можно решить на уровне города. Поэтому вынесем их на обсуждение в правительство Кузбасса, - написал Илья Середюк на своей странице в Instagram.

Отмечается, что речь идет и том угле, который приобретается для определенных категорий граждан за счет бюджета.