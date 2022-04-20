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Кемеровские власти высказались об острой нехватке водителей автобусов

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Власти кузбасской столицы назвали причину, по которой некоторые граждане получают отказ в трудоустройстве на должность водителя автобуса при остром дефиците кадров.

По данным кемеровских властей, с начала апреля 2022 года в транспортную компанию трудоустроились 18 человек. При этом собеседования с новыми людьми продолжаются до сих пор. В текущий момент компетентные специалисты отбирают соискателей на вакансию водителей категории D.

Сегодня на собеседование пришло 11 кемеровчан, готовых работать на городских маршрутах. Одному человеку было отказано в приеме на работу из-за выявленных многочисленных нарушений правил дорожного движения, – уточнили в горадминистрации.

Что касается граждан, прошедших первоначальный отбор, то они отправлены на прохождение медицинской комиссии, после чего им предстоит пройти обучение с наставниками (опытными сотрудниками предприятия).


Отмечается, что ведется поиск людей на еще 45 вакансий. Такой ажиотаж на водителей вызван острым дефицитом кадров.

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