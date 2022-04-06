Кемеровские власти высказались об обновлении электротранспорта

Накануне в социальных сетях появились сообщения от кемеровчан, которые попросили представителей власти обратить внимание на общественный электротранспорт. Горожане отметили, что он требует модернизации, так как трамваи и ж/д пути находятся в неудовлетворительном состоянии.

‒ "Рельсы в ужасном состоянии, вагоны тоже", "Состояние переездов трамвайных путей чуть ли не вход в преисподнюю, едешь и боишься как бы колеса квадратными не стали" (стиль авторов сохранен ‒ прим. ред.), ‒ рассказали пользователи Сети.

Кроме того, жители кузбасской столицы отметили, что и троллейбусный парк нуждается во внимании властей.

‒ Они у нас очень старенькие. Троллейбусы вообще выглядят удручающе ‒ все обклеены рекламой на миллион слоев. Видно, что под ней уже очень старые машины, ‒ посетовала кемеровчанка.

На обращения горожан ответили представители городской администрации. Специалисты сообщили, что сейчас вопрос обновления электротранспорта в городе Кемерово находится в проработке.