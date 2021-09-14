Кемеровские власти высказались о закрытии сразу четырех крупных ТЦ

Так, по мнению одной их жительниц областного центра, из-за приостановления торговли на объектах многие люди потеряли работу и, как следствие, остались без денег, поскольку новые места для заработка в Кемерове им никто не предоставил.

– Торговые центры бы не закрывали, люди работу теряют! Закрыть легче, чем работу людям предоставить! – сокрушилась подписчица Instagram-аккаунта губернатора в комментарии под одним из постов.

Горожанка обратила внимание, что деятельность ТРК "Гринвич" ранее уже была приостановлена, а позже его двери вновь открыли для посетителей, но не на долго. Она обратила внимание, что это уже не первый крупный закрытый ТЦ в кузбасской столице.

В ответ власти города озвучила причину, которая стала поводом для полного закрытия сразу нескольких торговых объектов.

– Торговые центры в городе закрыты в связи с выявленными нарушениями требований пожарной безопасности. В настоящее время собственники здания проводят мероприятия по устранению выявленных нарушений, после чего работа торговых центров будет возобновлена, – высказались представители горадминистрации

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровский "Гринвич" закрылся из-за нарушений пожарной безопасности в минувшую пятницу, 10 сентября. Немного позже в этот же день стало известно, что ТЦ в Ленинском районе города также не запустит посетителей в здание из-за полного приостановления работы. При этом владелец кемеровской "Лапландии" подал жалобу на судебное решение о закрытии объекта, но до сих пор сроки возобновления торговли в строении остаются неизвестны.