Кемеровские власти высказались о возможности строительства Лесной поляны в центре города

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Кемеровчане предложили градоначальнику задуматься о строительстве второй Лесной поляны на месте частного сектора, который по решению властей пойдет под снос.

Жители областного центра выразили мнение, что застройка района вдоль Сибиряков-Гвардейцев может оказать серьезное влияние на всю инфраструктуру центра города Кемерово и ФПК и изменить ее, но не в лучшую сторону. Например, решение властей усугубит транспортные проблемы, считают местные жители.


Однако они выразили мнение, что строительство зданий может облагородить вид областного центра, но только в случае, если здания будут не высотные.

– <...> хотелось вы увидеть малоэтажную застройку, хотя бы как в Лесной поляне, – говорится в сообщении одного из подписчиков мэра.

В ответ мэр кузбасской столицы Илья Середюк пояснил гражданам, что в настоящий момент проект застройки обсуждаемой территории не разработан. Предварительно, на месте снесенных частных домов появится новое удобное, комфортное и современное жилье.

Да!
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