Кемеровские власти высказались о возможности строительства Лесной поляны в центре города

Жители областного центра выразили мнение, что застройка района вдоль Сибиряков-Гвардейцев может оказать серьезное влияние на всю инфраструктуру центра города Кемерово и ФПК и изменить ее, но не в лучшую сторону. Например, решение властей усугубит транспортные проблемы, считают местные жители.

Однако они выразили мнение, что строительство зданий может облагородить вид областного центра, но только в случае, если здания будут не высотные.

– <...> хотелось вы увидеть малоэтажную застройку, хотя бы как в Лесной поляне, – говорится в сообщении одного из подписчиков мэра.

В ответ мэр кузбасской столицы Илья Середюк пояснил гражданам, что в настоящий момент проект застройки обсуждаемой территории не разработан. Предварительно, на месте снесенных частных домов появится новое удобное, комфортное и современное жилье.