Кемеровские власти высказались о возможности дефицита средств личной гигиены

По данным кемеровской администрации, уход с отечественного рынка популярных зарубежных брендов, выпускающих разноплановые средства личной гигиены, никаким образом не скажется на гражданах, поскольку большую часть продукции уже давно производят российские компании. Таким образом, дефицита в названной категории товаров не предвидится.

Также из публикации в Telegram-канале местного правительства сказано, что поставщики снабжают региональные магазины гигиеническими средствами без каких-либо непредвиденных перебоев.