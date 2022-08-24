Кемеровские власти высказались о включении тепла в квартирах

В августе кемеровчане столкнулись со значительным похолоданием. Так, по информации из открытых источников, утром 24 августа температура в кузбасской столице держалась в пределах +5,+9°C. На фоне таких температур горожане начали задумываться о включении отопления.

‒ Когда будет подача тепла? Дома дубак. На улице тоже (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ поинтересовалась в социальных сетях кемеровчанка.

В ответ представители администрации города рассказали, что отопительный период начнется в срок, установленный уполномоченным органом. Обязательным условием для этого является то, что среднесуточная температура воздуха опускается ниже +8°С. При этом такие показатели должны фиксироваться пять суток подряд. Отопление начнет подаваться со дня, который будет следовать за последним днем указанного периода.