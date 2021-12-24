В Instagram-аккаунте мэра областного центра Ильи Середюка кемеровчане выступили с предложением построить новый подземный переход в районе остановки "Швейная фабрика". По мнению горожан, новый объект позволил бы разгрузить одну из главных улиц города.

— Может на швейке замутить подземный переход? Дорого, конечно, но народу там, — поинтересовался пользователь соцсети.

В ответ представители МБУ "ЦОДД" пояснили мужчине, что строительство подземного пешеходного перехода невозможно не только из-за отсутствия такого объема финансов, но и из-за технических ограничений: близкое расположение жилых домов к проезжей части не позволит разместить входы в объект, соблюдая все требования нормативных документов. Также для воплощения идеи придется перекладывать все подземные коммуникации.