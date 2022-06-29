Кемеровские власти высказались о шумных работах по ночам

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Жители кузбасской столицы получили ответ на жалобу о дорожных работах, которые мешают спать.

Кемеровчане посетовали в социальных сетях на то, что дорожные рабочие шумят по ночам. По словам горожан, ремонт дорожного покрытия в микрорайоне Южный мешает местным жителям спать.

‒ Вторую неделю шумят машины, работает отбойный молоток, рабочие громко разговаривают, даже орут. <...> А днем стоят. Мы же тоже работаем, а спать с таким шумом невозможно, ‒ рассказали жители областного центра.

На обращение отреагировали представители городской администрации. Сотрудники мэрии рассказали, что ремонт дорог согласован в круглосуточном режиме, в том числе и ночью, но с ограничением шумовых работ.

‒ Дополнительно подрядной организации даны указания по возможности проводить все работы в дневное время суток, ‒ отметили специалисты в Telegram-канале мэра Ильи Середюка.

Также представители администрации Кемерова сообщили, что работы на Южном должны завершиться, согласно контракту, до 1 сентября 2022 года.

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