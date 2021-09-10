Кемеровские власти выделят более 18 млн рублей на ремонт дороги на крупном мосту

Тендер на проведение работ по ремонту автомобильной дороги на Красноармейском мосту появился на сайте государственных закупок. Стартовая цена контракта – 18 465 538 рублей.
Датой окончания подачи заявок указано 17 сентября, а сам электронный аукцион состоится 21 сентября. Будущий подрядчик обязан закончить ремонт трассы в течение 30 календарных дней со дня выдачи заказчиком разрешения на проведение ремонтных работ.
Речь идет об участке проезжей части на мосту от улицы Мичурина и до территории улицы Соборной.
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