Кемеровские власти выделят более 18 млн рублей на ремонт дороги на крупном мосту

0
Фото:  

Кузбасские власти начали искать подрядчика для ремонта проезжей дороги в районе крупного городского моста.

Тендер на проведение работ по ремонту автомобильной дороги на Красноармейском мосту появился на сайте государственных закупок. Стартовая цена контракта – 18 465 538 рублей.


Датой окончания подачи заявок указано 17 сентября, а сам электронный аукцион состоится 21 сентября. Будущий подрядчик обязан закончить ремонт трассы в течение 30 календарных дней со дня выдачи заказчиком разрешения на проведение ремонтных работ.


Речь идет об участке проезжей части на мосту от улицы Мичурина и до территории улицы Соборной.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28816

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined