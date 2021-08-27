В предстоящие субботу, 28 августа, в Кемерове будет ограничена парковка на улице Тухачевского в районе СРК "Арена", предупредили в Центре организации дорожного движения. Отмечается, что временный запрет наложен из-за проведения чемпионата России по боксу.

Парковка будет запрещена с 9:00 до 23:00 на участке от проспекта Ленина до улицы Гагарина по стороне Комсомольского парка. Кроме того автомобилисты лишатся возможности оставить свой транспорт и на улице Гагарина — на участке от Каменской до Тухачевского, по нечетной стороне.

Автовладельцев просят учитывать данные ограничения при планировании передвижений по городу.