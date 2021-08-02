Кемеровские власти внесли изменения в пригородный маршрут

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Автобусы, следующие по пригородному маршруту № 156 "КЭМЗ-с/з Андреевский", начали ходить по скорректированной схеме движения. Соответствующее постановление властей появилось в Сети.

Таким образом, теперь по маршруту № 156 единицы общественного транспорта передвигаются через следующие остановочные павильоны:

  • В прямом направлении: КЭМЗ, улица Н. Островского, ДК Шахтеров, Художественное училище, ТУРР, Детская поликлиника, МЖК, Серебряный бор, Сельская больница, поселок шахты «Северная», улица Андреевская, деревня Солонечная, улица Радужная, с/з Андреевский, улица Радужная, улица Луговая, бульвар Кедровый, жилой райно Лесная поляна, проспект Весенний, ТУ Лесная поляна, поселок «Журавлевы горы».
  • В обратном направлении: поселок «Журавлевы горы», ТУ Лесная поляна, проспект Весенний, жилой район Лесная поляна, бульвар Кедровый, улица Луговая, улица Радужная, с/з Андреевский, улица Радужная, деревня Солонечная, улица Андреевская, поселок шахты «Северная», Сельская больница, Серебряный бор, МЖК, Детская поликлиника, ТУРР, Художественное училище, ДК Шахтеров, улица Н. Островского, КЭМЗ.

Изменения затрагивают и наименования маршрута. Его новое название: "КЭМЗ-с/з Андреевский-Журавлевы горы".


Обусловлены введенные корректировки повышением качества транспортного обслуживания для горожан. Решение же об этом было принято по результатам проведения обследования специалистами маршрутов регулярных перевозок в Кемерове.

Да!
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