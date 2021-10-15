Кемеровские власти вернули часть валидаторов обратно на завод

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Власти областной столицы отправили 22 валидатора на завод-изготовитель.

В Кемерове продолжается внедрение системы бесконтактной оплаты проезда на 105 автобусах городского автопарка. В первый день тестовой эксплуатации более 30 валидаторов дали сбой и были сняты для перезагрузки. Специалисты смогли восстановить работу 15 устройств, еще 22 валидатора отправлены обратно на завод-изготовитель.

– В рамках контракта либо выявленные недоработки будут устранены, либо валидаторы заменят на новые,– сообщает пресс-служба администрации Кемерова со ссылкой на директора городского УЕЗТУ.

Напомним, что в кемеровских автобусах вместе с валидаторами продолжают работать кондукторы.

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