Кемеровские власти вернули часть валидаторов обратно на завод

В Кемерове продолжается внедрение системы бесконтактной оплаты проезда на 105 автобусах городского автопарка. В первый день тестовой эксплуатации более 30 валидаторов дали сбой и были сняты для перезагрузки. Специалисты смогли восстановить работу 15 устройств, еще 22 валидатора отправлены обратно на завод-изготовитель.

– В рамках контракта либо выявленные недоработки будут устранены, либо валидаторы заменят на новые,– сообщает пресс-служба администрации Кемерова со ссылкой на директора городского УЕЗТУ.

Напомним, что в кемеровских автобусах вместе с валидаторами продолжают работать кондукторы.