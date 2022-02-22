Кемеровские власти сообщили сроки строительства дороги от бульвара до улицы Волгоградской

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Сотрудники мэрии кузбасской столицы ответили на вопрос горожан о строительстве дороги от верхнего бульвара Строителей до улицы Волгоградской.

В социальных сетях губернатора Кузбасса Сергея Цивилева появилось сообщение от кемеровчанина, который поинтересовался сроками строительства дороги в Ленинском районе города. Горожанин подчеркнул, что данный участок сделает перемещение более удобным.

‒ Здравствуйте! Когда начнут строить дорогу от Верхнего бульвара до Волгоградской? Очень нужна там. Неудобно без этой дороги, ‒ написал пользователь.

Кемеровчанину ответили представители администрации кузбасской столицы. Они сообщили, что строительство обозначенного участка планируется завершить в срок до десяти лет.

‒ Согласно Генеральному плану г. Кемерово строительство ул. Марковцева до ул. Волгоградской запланировано до 2032 года, ‒ сообщили сотрудники кемеровской мэрии.

Напомним, что проезд по верхнему бульвару Строителей открылся в конце прошлого года.

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