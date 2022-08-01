Кемеровские власти сообщили об увеличении автомобильных полос на мосту

После старта реконструкции Красноармейского моста у жителей столицы Кузбасса начали возникать вопросы, затрагивающий новый облик оживленного объекта. Так, в социальных сетях градоначальника Ильи Середюка появилось сообщение от горожанки, в котором она спросила властей об увеличении количества автомобильных полос на ремонтируемом участке проезда.

– Добрый вечер, подскажите планируете ли расширение этого участка до 6 полос или такой вариант невозможен? – поинтересовалась девушка.

В ответ мэр сказал, что даже после ремонта новые полосы на мосту не появятся, однако, расширение дороги в городе все-таки будет, но на другом мосту, где также пройдет капитальный ремонт.

– Количество полос при ремонте Красноармейского моста не увеличится. Такое мероприятие видим целесообразным, когда будем заниматься мостом через проспект Ленина. Там предстоит реконструкция, – аргументировал свою позицию чиновник.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровские власти сообщили о закрытии одного из автомобильных мостов.