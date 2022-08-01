+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Кемеровские власти сообщили об увеличении автомобильных полос на мосту

0
Фото:  

В правительстве столицы Кузбасса гражданам рассказали, что после ремонта на одном из мостов города появятся новые полосы для автомобильного движения.

После старта реконструкции Красноармейского моста у жителей столицы Кузбасса начали возникать вопросы, затрагивающий новый облик оживленного объекта. Так, в социальных сетях градоначальника Ильи Середюка появилось сообщение от горожанки, в котором она спросила властей об увеличении количества автомобильных полос на ремонтируемом участке проезда.

Добрый вечер, подскажите планируете ли расширение этого участка до 6 полос или такой вариант невозможен? – поинтересовалась девушка.

В ответ мэр сказал, что даже после ремонта новые полосы на мосту не появятся, однако, расширение дороги в городе все-таки будет, но на другом мосту, где также пройдет капитальный ремонт.

Количество полос при ремонте Красноармейского моста не увеличится. Такое мероприятие видим целесообразным, когда будем заниматься мостом через проспект Ленина. Там предстоит реконструкция, – аргументировал свою позицию чиновник.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровские власти сообщили о закрытии одного из автомобильных мостов.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38721

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined