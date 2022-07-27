Кемеровские власти сообщили о закрытии одного из автомобильных мостов

В предстоящую субботу, 30 июля, в столице Кузбасса начнутся подготовительные работы к капремонту Красноармейского моста, а в понедельник, 1 августа, стартует реконструкция этого объекта, о чем сообщил мэр города Илья Середюк. Он также отметил, что с этого же дня проезд по нему окажется недоступен.

– Предстоит восстановить конструкции пролетов, деформационные швы, мостовое полотно, гидроизоляцию, лестницы, проезжую часть, тротуары, перила. В общем, привести в порядок все, что необходимо для нормальной эксплуатации моста, – следует из сообщения градоначальника.

Работы будут выполнены в два этапа. Отмечается, что первый специалистам необходимо завершить в середине октября текущего года. Сроки открытия моста Середюк не сообщил.

На время закрытия Красноармейского моста маршруты движения общественного транспорта будут изменены. Работа светофоров и правила проезда перекрестков также окажется скорректирована.