Кемеровские власти сообщили о закрытии одного из автомобильных мостов

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Мэр Кемерова Илья Середюк озвучил дату закрытия крупного автомобильного моста в городе.

В предстоящую субботу, 30 июля, в столице Кузбасса начнутся подготовительные работы к капремонту Красноармейского моста, а в понедельник, 1 августа, стартует реконструкция этого объекта, о чем сообщил мэр города Илья Середюк. Он также отметил, что с этого же дня проезд по нему окажется недоступен.

– Предстоит восстановить конструкции пролетов, деформационные швы, мостовое полотно, гидроизоляцию, лестницы, проезжую часть, тротуары, перила. В общем, привести в порядок все, что необходимо для нормальной эксплуатации моста, – следует из сообщения градоначальника.

Работы будут выполнены в два этапа. Отмечается, что первый специалистам необходимо завершить в середине октября текущего года. Сроки открытия моста Середюк не сообщил.


На время закрытия Красноармейского моста маршруты движения общественного транспорта будут изменены. Работа светофоров и правила проезда перекрестков также окажется скорректирована.

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