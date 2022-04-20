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Кемеровские власти сообщили о сносе еще нескольких ларьков

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Администрация Кемерова выпустила постановление об очередном сносе бесхозных киосков.

На сайте администрации столицы Кузбасса появилось новое постановление "О демонтаже незаконно размещенных объектов".


Согласно документу, пять ларьков, хозяев которых не удалось вычислить, будут снесены до конца этого года.


Объекты расположены западнее здания №108 по просп. Кузнецкому, юго-восточнее дома №42 по ул. Горноспасательной, северо-западнее дома №93 по просп. Октябрьскому, юго-восточнее дома №25 по ул. Андреевской, восточнее дома №9 по ул. Металлистов.


Напомним, ранее стало известно, что два бесхозных ларька исчезнут в Кемерове.

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