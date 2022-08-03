Кемеровские власти сообщили о появлении ограждения под гранит на набережной

Монументальные ограждения появились на новой набережной, что у берегов Томи в районе Притомского проспекта столицы Кузбасса. По данным властей, широкие блоки сделаны под горную породу – гранит, но стоит учесть, что это всего лишь его имитация.

– На новой строящейся набережной реки Томь приступили к защите бетонных конструкций специальным покрытием с текстурой под гранит, – раскрыл подробности градоначальник Илья Середюк в своем Telegram-канале.

Судя по фото, ограждение имеет нежный светлый цвет, благодаря чему на территории прогулочной зоны создается приятная атмосфера.