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Кемеровские власти сообщили о появлении ограждения под гранит на набережной

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Фото:  

Новая набережная в городе Кемерово будет иметь "гранитные" ограждения. Подробности о преображении зоны для прогулок озвучило местное правительство.

Монументальные ограждения появились на новой набережной, что у берегов Томи в районе Притомского проспекта столицы Кузбасса. По данным властей, широкие блоки сделаны под горную породу гранит, но стоит учесть, что это всего лишь его имитация.

– На новой строящейся набережной реки Томь приступили к защите бетонных конструкций специальным покрытием с текстурой под гранит, – раскрыл подробности градоначальник Илья Середюк в своем Telegram-канале.

Судя по фото, ограждение имеет нежный светлый цвет, благодаря чему на территории прогулочной зоны создается приятная атмосфера.

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